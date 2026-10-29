Secmark consultancy zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Secmark consultancy präsentierte am 27.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Secmark consultancy vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,04 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,830 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 119,4 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 93,3 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at