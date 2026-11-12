SECO Az nominativa: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SECO Az nominativa hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,010 EUR erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 59,6 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SECO Az nominativa einen Umsatz von 48,0 Millionen EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.at