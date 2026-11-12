|
12.11.2026 06:31:28
SECO Az nominativa: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
SECO Az nominativa hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,010 EUR erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 59,6 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SECO Az nominativa einen Umsatz von 48,0 Millionen EUR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!