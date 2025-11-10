SECO Az nominativa informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

SECO Az nominativa stellte am 07.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 48,0 Millionen EUR umgesetzt, gegenüber 44,1 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at