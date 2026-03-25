SECO Az nominativa legte Quartalsergebnis vor

SECO Az nominativa hat am 23.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,93 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 51,2 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 44,1 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 197,58 Millionen EUR gegenüber 183,51 Millionen EUR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at