SECO Az nominativa verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SECO Az nominativa hat am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 48,5 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,2 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at