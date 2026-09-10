SECO Az nominativa veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SECO Az nominativa ließ sich am 08.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SECO Az nominativa die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,05 Prozent auf 50,2 Millionen EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 51,2 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at