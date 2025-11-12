Secom: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Secom gab am 11.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 59,15 JPY, nach 62,12 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Secom im vergangenen Quartal 305,56 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Secom 289,15 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at