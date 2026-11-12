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12.11.2026 06:31:28
Secom legte Quartalsergebnis vor
Secom hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 78,43 JPY, nach 59,15 JPY im Vorjahresvergleich.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 323,89 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Secom einen Umsatz von 305,56 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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