SECOM mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SECOM präsentierte am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,12 USD, nach 0,100 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 2,03 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 1,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,07 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at