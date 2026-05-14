Secom stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Secom gab am 12.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 84,37 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Secom 69,05 JPY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 347,09 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Secom 335,33 Milliarden JPY umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 276,17 JPY, nach 259,97 JPY im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 4,75 Prozent auf 1 256,90 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1 199,94 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at