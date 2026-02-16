SECOM veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SECOM veröffentlichte am 13.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 USD. Im Vorjahresviertel hatte SECOM 0,110 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 2,05 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,00 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at