Second Sight Medical Products stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Second Sight Medical Products hat am 13.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,08 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Second Sight Medical Products ein EPS von -0,110 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at