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27.08.2026 11:34:00
Second straight rate hike for Asia’s number-three economy as Nvidia-led AI expansion continues
The Bank of Korea tightened monetary policy by 25 basis points to 3% Thursday while simultaneously raising growth forecasts. Asia’s third-largest economy is being powered by an AI boom that Nvidia’s second-quarter results confirmed is far from being over.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: ATX letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.