Fast Lane Holdings Aktie
WKN DE: A2PAPX / ISIN: US31189D1090
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04.08.2026 08:00:14
Secondhand EV leasing hits the fast lane as more UK drivers explore ways to cut motoring costs
Numbers using finance rises 170% in a year as leasing firms boom alongside leapin secondhand vehicle supply and surging fuel pricesThe number of people leasing used electric cars in the UK has more than doubled in the last year as drivers look for cheaper ways to avoid soaring petrol prices during Donald Trump’s war on Iran.Used electric car leasing has risen by 170% in the last year across members of the British Vehicle Rental and Leasing Association (BVRLA), a lobby group whose members buy about half the UK’s new vehicles to lease them out to businesses and consumers every year. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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