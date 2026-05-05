LG Aktie
WKN: 924909 / ISIN: KR7003551009
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05.05.2026 11:00:08
Secret Recordings, Hidden Shares and a Family Rift at the South Korean Giant LG
An inheritance dispute over the former chairman’s estate has prompted a criminal complaint over how the dynastic chaebol family behind LG divides its assets.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Nachrichten zu LG Corp Pfd Shs Non-Voting
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04.02.26
|Ausblick: LG öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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12.11.25
|Ausblick: LG stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu LG Corp Pfd Shs Non-Voting
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|LG Corp Pfd Shs Non-Voting
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