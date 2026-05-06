Sector Perform-Analyse: RBC Capital Markets bewertet Heidelberg Materials-Aktie

RBC Capital Markets-Analyst Anthony Codling hat sich das Heidelberg Materials-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Die kanadische Bank RBC hat Heidelberg Materials nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 221 Euro belassen. Der Baustoffkonzern sei stabil ins Jahr gestartet, schrieb Anthony Codling am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Er sieht das operative Ergebnis (Ebitda) und den Umsatz im Rahmen der Konsensschätzungen.

Aktieninformation im Fokus: Die Heidelberg Materials-Aktie ausführlich analysiert am Tag der RBC Capital Markets-Empfehlung

Die Heidelberg Materials-Aktie konnte um 14:12 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,0 Prozent auf 193,75 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 14,06 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 203 100 Heidelberg Materials-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 13,1 Prozent zu Buche.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 01:38 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 01:38 / EDT



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