MTU Aero Engines Aktie

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WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

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Bewertung im Blick 23.03.2026 15:52:47

Sector Perform-Analyse: RBC Capital Markets bewertet MTU Aero Engines-Aktie

Sector Perform-Analyse: RBC Capital Markets bewertet MTU Aero Engines-Aktie

RBC Capital Markets hat eine eingehende Prüfung der MTU Aero Engines-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für MTU auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 390 Euro belassen. Die jüngste Quartalsberichtssaison der europäischen Investitionsgüter-Unternehmen habe seinen Erwartungen insgesamt entsprochen, schrieb Mark Fielding in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. 2026 dürfte für den Sektor ein Jahr des Fortschritts werden, der sich aus organischem Umsatzwachstum und eigenen Anstrengungen vor dem Hintergrund eines uneinheitlichen Marktumfelds ergibt. Der Nahost-Krieg sei eindeutig ein Risikofaktor, auch wenn die bisherigen Störungen begrenzt seien.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die MTU Aero Engines-Aktie am Tag der Analyse

Um 15:36 Uhr stieg die MTU Aero Engines-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 314,00 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 24,20 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 139 802 MTU Aero Engines-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 gab die Aktie um 11,6 Prozent nach. Voraussichtlich am 30.04.2026 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 18:57 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: istock/kryczka,MTU Aero Engines

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