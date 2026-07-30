Sector Perform-Analyse: RBC Capital Markets bewertet MTU Aero Engines-Aktie

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des MTU Aero Engines-Papiers durch RBC Capital Markets-Analyst Mark Fielding.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für MTU nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 365 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Treibwerkherstellers sei insgesamt solide ausgefallen, schrieb Mark Fielding in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Herausgeragt habe der unerwartet starke Free Cashflow und damit zusammenhängend der aufgehellte Jahresausblick.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die MTU Aero Engines-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Der MTU Aero Engines-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:27 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 352,40 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 3,58 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 144 063 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt. Die Aktie kletterte seit Jahresanfang 2026 um 0,3 Prozent aufwärts. Mit der Quartalsbilanzvorlage von MTU Aero Engines wird am 30.07.2026 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 03:04 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 03:04 / EDT



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