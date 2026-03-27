Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Experten-Einschätzung
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27.03.2026 12:58:48
Sector Perform-Analyse: RBC Capital Markets bewertet Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 570 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analyst Ben Cohen beschäftigte sich in seinem am Freitag vorliegenden Branchenkommentar mit den Auswirkungen des Iran-Krieges auf Versicherer. Die Widerstandskraft der Branche sei eine Tugend in unsicheren Wirtschaftszeiten. Er wies darauf hin, dass Versicherungen kein Produkt des Ermessens seien. In puncto Bilanzen und Rücklagen sei die Branche stark aufgestellt. Die Preise könnten angepasst werden, falle die Inflation anziehen sollte.
Aktienanalyse online: Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:41 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 523,80 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 8,82 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 48 484 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 gab die Aktie um 6,8 Prozent nach. Am 12.05.2026 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Bilanz für Q1 2026 veröffentlichen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 18:07 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Aktien in diesem Artikel
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