Sector Perform für Henkel vz-Aktie nach RBC Capital Markets-Analyse

Die kanadische Bank RBC hat Henkel nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Der Konsumgüterkonzern habe ein ordentliches Wachstum berichtet und damit die Erwartungen übertroffen, schrieb Wassachon Udomsilpa am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Zudem erwarte Henkel aus Übernahmen und Veräußerungen positive Auswirkungen im niedrigen einstelligen Prozentbereich und habe damit die diesbezüglichen Erwartungen konkretisiert.

Aktieninformation im Fokus: Die Henkel vz-Aktie ausführlich analysiert am Tag der RBC Capital Markets-Empfehlung

Die Aktie legte um 10:42 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,9 Prozent auf 66,40 EUR zu. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 9,94 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Bisher wurden heute 279 179 Henkel vz-Aktien gehandelt. Das Papier büßte seit Jahresbeginn 2026 1,4 Prozent ein. Henkel vz dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 07.05.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:55 / EDT





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