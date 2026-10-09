Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Rating im Fokus
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09.10.2026 12:07:52
Sector Perform von RBC Capital Markets für Siemens-Aktie
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens vor Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Die Umsatzdynamik im Industriegütersektor verbessere sich trotz konjunktureller Risiken, schrieb Mark Fielding in einer Sektorstudie am Freitag. Das sollte sich im dritten Quartal fortgesetzt haben. Und es dürfte sich auch in den Aussagen zu 2027 widerspiegeln, trotz fortgesetzter Zurückhaltung der Unternehmen. Bei Siemens entwickelten sich die Segmente Smart Infrastructure und Digital Industries gut.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Siemens-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Um 11:51 Uhr sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 270,90 EUR zu. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 3,36 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 143 599 Aktien. Das Papier legte seit Anfang des Jahres 2026 um 15,7 Prozent zu. Die Vorlage der Q4 2026-Finanzkennzahlen wird am 12.11.2026 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:29 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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