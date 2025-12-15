Sectra Redemption Registered B gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sectra Redemption Registered B hat am 12.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,77 SEK, nach 0,460 SEK im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 850,6 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 753,5 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at