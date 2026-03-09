|
Sectra Redemption Registered B gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Sectra Redemption Registered B veröffentlichte am 06.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,81 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,37 SEK je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sectra Redemption Registered B im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 892,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 848,4 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
