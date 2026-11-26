Sectra Redemption Registered B präsentierte am 25.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.10.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,18 SEK gegenüber 0,770 SEK im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,22 Milliarden SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 43,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 850,6 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at