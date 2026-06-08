Sectra Redemption Registered B informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sectra Redemption Registered B lud am 05.06.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,82 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,680 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,03 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,03 Milliarden SEK, während im Vorjahreszeitraum 914,1 Millionen SEK ausgewiesen worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,93 SEK ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 2,92 SEK erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Sectra Redemption Registered B 3,54 Milliarden SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,32 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,24 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at