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07.09.2026 06:31:29
Sectra Redemption Registered B stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Sectra Redemption Registered B hat am 04.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.07.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,82 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,530 SEK je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 963,4 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 25,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 765,9 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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