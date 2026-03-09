Sectra Registered B gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sectra Registered B hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.01.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,81 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,37 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 848,4 Millionen SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 892,0 Millionen SEK ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at