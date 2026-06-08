Sectra Registered B legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sectra Registered B präsentierte in der am 05.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.04.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,82 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,680 SEK je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 1,03 Milliarden SEK – das entspricht einem Zuwachs von 13,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 914,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 2,93 SEK je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Sectra Registered B ein Gewinn pro Aktie von 2,92 SEK in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 3,54 Milliarden SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Sectra Registered B einen Umsatz von 3,24 Milliarden SEK eingefahren.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,05 SEK ausgegangen, während der Umsatz auf 3,25 Milliarden SEK prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at