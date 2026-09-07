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07.09.2026 06:31:29
Sectra Registered B legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Sectra Registered B gab am 04.09.2026 die Zahlen für das am 31.07.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,82 SEK, nach 0,530 SEK im Vorjahresvergleich.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 25,80 Prozent auf 963,4 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 765,9 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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