Sectra Registered B hat am 25.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.10.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,18 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,770 SEK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 43,20 Prozent auf 1,22 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 850,6 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at