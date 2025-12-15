Sectra Registered B legte Quartalsergebnis vor

Sectra Registered B präsentierte in der am 12.12.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.10.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,77 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sectra Registered B 0,460 SEK je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 850,6 Millionen SEK – ein Plus von 12,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sectra Registered B 753,5 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at