15.12.2025 06:31:29
Sectra Registered B legte Quartalsergebnis vor
Sectra Registered B präsentierte in der am 12.12.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.10.2025 endete.
Das EPS wurde auf 0,77 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sectra Registered B 0,460 SEK je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 850,6 Millionen SEK – ein Plus von 12,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sectra Registered B 753,5 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
