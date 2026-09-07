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07.09.2026 06:31:29
Sectra Un: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Sectra Un hat am 04.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,060 USD je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 27,14 Prozent auf 101,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 79,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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