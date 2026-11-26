Sectra Un hat am 25.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,080 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 125,0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 89,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at