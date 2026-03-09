|
09.03.2026 06:31:29
Sectra Un stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Sectra Un hat am 06.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.01.2026 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,09 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 95,9 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 77,2 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!