Sectra Un stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sectra Un hat am 06.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.01.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,09 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 95,9 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 77,2 Millionen USD umgesetzt.

