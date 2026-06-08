Sectra Un stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sectra Un ließ sich am 05.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sectra Un die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,09 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26,06 Prozent auf 112,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 89,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,310 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Sectra Un 0,280 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Sectra Un im vergangenen Geschäftsjahr 377,09 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sectra Un 306,90 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at