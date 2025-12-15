|
Sectra Un: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Sectra Un hat am 12.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 89,9 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 23,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 72,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
