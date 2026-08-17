SecuAvail informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

SecuAvail präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -6,99 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SecuAvail ein EPS von 3,72 JPY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 17,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 315,8 Millionen JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 260,5 Millionen JPY.

Redaktion finanzen.at