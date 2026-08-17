|
17.08.2026 06:31:29
SecuAvail informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
SecuAvail präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -6,99 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SecuAvail ein EPS von 3,72 JPY in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 17,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 315,8 Millionen JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 260,5 Millionen JPY.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX mit Gewinnen -- DAX bleibt mit Aufschlägen in Sichtweiter seines Rekordhochs -- Asiens Börsen mit Gewinnen
Der ATX legt im Montagshandel leicht zu. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls leichte Gewinne zu sehen. Käufer prägen zum Wochenstart auch den Markt in Fernost.