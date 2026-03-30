secunet Security Networks Aktie
WKN: 727650 / ISIN: DE0007276503
|Kursrutsch
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30.03.2026 11:22:00
secunet-Aktie rutscht ab: Zahlen helfen nicht - Abverkauf geht weiter
Die Aktien standen letztmals im April 2025 unter 160 Euro. Im Verlauf wurde am Montag zuerst die 170-Euro-Marke unterschritten, die im November und Mitte März mehrmals als Unterstützung fungiert hatte. Die These eines Händlers lautete, dass durch den Fall darunter zusätzlicher Druck auf die Aktien ausgeübt wurde. Mit dem testierten Geschäftsbericht 2025 hatte secunet die bereits veröffentlichten Eckdaten bestätigt. Gleiches gilt für die Ende Januar gesteckten Jahresziele.
Der Trend bei den Aktien hat schon länger nach unten gedreht. Ende Januar hatten sie noch gut dagestanden mit einem Hoch seit Juni 2023, doch seither geht der Trend teils steil bergab. In der Spitze haben sie nun seither 38 Prozent verloren. Der Beschluss einer angepassten Dividendenpolitik hatte die Aktien bereits am vergangenen Freitag belastet.
/tih/edh/nas
FRANKFURT (dpa-AFX)
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