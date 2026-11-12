secunet-Aktie verliert zweistellig: IT-Sicherheitsspezialist wächst mit dem Staat, Gewinn unter Druck

Das IT-Sicherheitsunternehmen secunet profitiert weiter vom gut laufenden Geschäft mit der IT-Ausstattung von Behörden.

Der Umsatz zog im dritten Quartal insgesamt um fast ein Fünftel auf 135 Millionen Euro an, wie das im SDAX notierte Unternehmen am Donnerstag in Essen mitteilte. Beim operativen Ergebnis (Ebit) gab es mit einem Rückgang wegen Investitionen aus Anlegersicht eine herbe Enttäuschung. Die Aktie fiel kräftig.

In den drei Monaten bis Ende September fiel der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) um gut 19 Prozent auf 14,3 Millionen Euro. secunet verwies auf Investitionen ins künftige Wachstum, der Ergebnisrückgang sei temporär. Die Umbaukosten hätten sich im dritten Quartal konzentriert und dort allein 2,3 Millionen Euro an Einmalbelastung bewirkt. Auch die Bruttomarge fiel schwächer aus, zudem stiegen Kosten für Vertrieb, Verwaltung und Entwicklung.

"Ein Umsatzplus von fast 20 Prozent ist ein starkes Signal für die ungebrochene Attraktivität unserer Produkte", sagte secunet-Chef Marc-Julian Siewert laut MItteilung. "Um diese starke Marktposition nachhaltig auszubauen, investieren wir derzeit gezielt in unsere Kapazitäten und in die Transformation des Unternehmens."

Eine Belastung der aktuellen Ergebnisse nehme das Management im Sinne der langfristigen Strategie in Kauf, führte Siewert weiter aus. "Wir investieren heute in das Fundament der secunet für nachhaltiges und profitables Wachstum in den kommenden Jahren."

Beim schwankungsanfälligen Auftragseingang gab es im Quartal einen Rückgang von fast einem Drittel auf 105,1 Millionen Euro. Auf Neunmonatssicht liegt secunet bei den Bestellungen aber noch komfortabel im Plus. Zudem kamen allein im Oktober nach dem Quartalsstichtag 120 Millionen Euro an Bestellungen herein. Rund die Hälfte seiner Bestellungen bekommt secunet vom Staat.

Unter dem Strich blieb mit 9,6 Millionen Euro gut 21 Prozent weniger Gewinn. Das Unternehmen bestätigte den Jahresausblick. So soll der Umsatz am oberen Ende der Spanne von 460 bis 500 Millionen Euro liegen, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern zwischen 53 und 58 Millionen Euro.

Die staatliche Aufrüstung rund um IT-Sicherheit treibt das Geschäft von secunet seit geraumer Zeit an. Das Unternehmen bietet unter anderem die Absicherung von Regierungskommunikation sowie automatisierte Grenzkontrollen an, aber auch Technik für die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Mit den Investitionen will secunet unter anderem in Europa und expandieren und Cloudangebote entwickeln.

secunet-Aktien verlieren 14 Prozent - Quartalsgewinn eingebrochen

Das IT-Sicherheitsunternehmen secunet hat am Donnerstag mit seinen aktuellen Geschäftszahlen die hohen Erwartungen der Anleger an der Börse verfehlt. Die secunet-Aktie bricht im XETRA-Handel stellenweise 14,43 Prozent auf 199,80 Euro ein.

secunet steigerte zwar seinen Quartalsumsatz um fast ein Fünftel und übertraf damit laut MWB-Analyst Alexander Zienkowicz die Konsensschätzung. Doch der Gewinn vor Zinsen und Steuern sackte um gut 19 Prozent ab und das Nettoergebnis um 21 Prozent. Die Transformation des Unternehmens, die er grundsätzlich positiv sehe, belaste kurzfristig die Profitabilität, kommentierte der Experte.

Zudem brach der schwankungsanfällige Auftragseingang im vergangenen Quartal um knapp ein Drittel ein. Auf Neunmonatssicht liegt secunet bei den Bestellungen aber noch komfortabel im Plus. Zienkowicz betonte zudem die auch im Oktober robuste Auftragsdynamik, welche die Wachstumsaussichten untermauere.

secunet selbst verwies auf gezielte Investitionen ins künftige Wachstum und sieht den Ergebnisrückgang als temporär an. Die Jahresziele bestätigte das Unternehmen.

Mit dem aktuellen Kursrutsch ist das Jahresplus auf 9,5 Prozent geschmolzen. Im September und bis in den Oktober hinein hatte das Papier stark von der Hoffnung auf ein rasantes Nachfragewachstum nach IT-Sicherheit profitiert. Der Grund dafür waren Sorgen, dass KI-Anwendungen klassische Sicherheitsmaßnahmen überwinden können. In diesem Zuge war der Kurs bis auf 268 Euro hochgeschnellt.

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ESSEN (dpa-AFX)