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24.09.2026 12:58:38

Secunet-Finanzchefin geht überraschend - Nachfolgerin kommt von Arvato Systems

ESSEN (dpa-AFX) - secunet Security Networks bekommt überraschend eine neue Finanzvorständin. Alexandra Heine solle mit Wirkung zum 1. Januar 2027 den Posten übernehmen, teilte das IT-Sicherheitsunternehmen am Donnerstag in Essen mit. Sie folgt auf Jessica Nospers, deren Vorstandsmandat Ende September "einvernehmlich" endet, wie es hieß. Nospers war zum 1. Juni 2024 bei Secunet angetreten.

Ihre Nachfolgerin Heine kommt aus der IT-Branche und war zuletzt Finanzchefin beim Dienstleister Arvato Systems. Davor hatte sie unterschiedliche Führungspositionen im Bertelsmann-Konzern inne. In der Übergangsphase bis zu ihrem Antritt soll Secunet-Chef Marc-Julian Siewert die Aufgaben des Finanzchefs zusätzlich übernehmen./tav/jha/

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