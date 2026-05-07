SecUR Credentials legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SecUR Credentials lud am 05.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,32 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SecUR Credentials 0,100 INR je Aktie generiert.

SecUR Credentials hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,9 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 88,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70,4 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at