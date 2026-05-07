|
07.05.2026 06:31:29
SecUR Credentials legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
SecUR Credentials lud am 05.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,32 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SecUR Credentials 0,100 INR je Aktie generiert.
SecUR Credentials hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,9 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 88,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70,4 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX in Grün -- DAX volatil -- Asiens Börsen schließlich im Plus - Starke Gewinne in Tokio
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit positiven Vorzeichen, während sich der deutsche Aktienmarkt nicht für eine Richtung entscheiden kann. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Donnerstag Gewinne.