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16.10.2026 06:31:29
SecUR Credentials verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
SecUR Credentials äußerte sich am 14.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,15 INR. Im Vorjahresquartal waren -0,930 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat SecUR Credentials mit einem Umsatz von insgesamt 1,5 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 233,33 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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