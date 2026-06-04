Secure Blockchain Development zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Secure Blockchain Development präsentierte am 01.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Umsatzseitig standen 0,2 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 10,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Secure Blockchain Development 0,2 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at