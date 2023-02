Secure Element SLC38 von Infineon und BIO-SLCOS von TrustSEC ermöglichen eine gesicherte und offene Plattform für smarte Chipkartenanwendungen

München – 17. Februar 2023 – Gemeinsam mit der Infineon Technologies AG hat TrustSEC, ein führendes Unternehmen im Bereich der Informationssicherheit und Smartcards, sein neues Smartcard-Betriebssystem (OS) BIO-SLCOS auf den Markt gebracht. Das Betriebssystem nutzt das neue, hochleistungsfähige SLC38 Secure Element von Infineon und ermöglicht so eine gesicherte und offene Plattform. Diese kombiniert höchste Sicherheit, Flexibilität und Hardware-Unabhängigkeit, wodurch die Anforderungen an Komfort, Leistung und Sicherheit des globalen Chipkarten-Marktes erfüllt werden. Das Betriebssystem eignet sich ideal für Identifikations-, Zahlungs-, Ticketing- und Zutrittsanwendungen sowie für Anwendungsanbieter, die ihre biometrische Lösung in Bezug auf Sicherheit, Leistung und Funktionalität verbessern wollen.