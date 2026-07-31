Secure Waste Infrastructure veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Secure Waste Infrastructure hat am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Secure Waste Infrastructure ein EPS von 0,200 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Secure Waste Infrastructure im vergangenen Quartal 304,8 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 82,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Secure Waste Infrastructure 1,78 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at