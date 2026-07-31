Secure Waste Infrastructure: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Secure Waste Infrastructure gab am 29.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,20 CAD, nach 0,140 CAD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 82,91 Prozent zurück. Hier wurden 422,0 Millionen CAD gegenüber 2,47 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at