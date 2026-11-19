SecureTech Innovations stellte am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 57,22 Prozent auf 1,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,7 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at