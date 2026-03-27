SecureTech Innovations zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SecureTech Innovations hat am 25.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 77100 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,72 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 0,01 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at