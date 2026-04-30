SECURITAS AB hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

SECURITAS AB hat am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,80 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,29 SEK je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,57 Prozent zurück. Hier wurden 36,21 Milliarden SEK gegenüber 39,61 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at