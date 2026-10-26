SECURITAS AB legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SECURITAS AB stellte am 23.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 3,68 SEK gegenüber 1,09 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 38,57 Milliarden SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 38,52 Milliarden SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at